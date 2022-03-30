Российский фильм «Бодибилдер» выходит в широкий прокат

7 апреля в кинотеатрах страны начнут показывать первую отечественную картину с участием профессиональных бодибилдеров и фитнес-тренеров, снятую компанией «Русское кино» при поддержке Минкультуры РФ.





«Бодибилдер» — это остросюжетная история на стыке триллера, спортивной драмы и научной фантастики о силе духа и феноменальных возможностях тела, темных сторонах человеческой натуры и оборотной стороне прогресса.





Режиссером и сценаристом ленты выступил Андрей Грачев. Продюсированием проекта занималась Мария Панкратова. Главную роль исполнил фитнес-блогер и телеведущий Денис Семенихин. В фильме также снялись Михаил Горевой, Владимир Епифанцев, Виктория Полторак, Дарья Повереннова, Сергей Чонишвили и др. В создании картины участвовали российские спортсмены и специалисты Федерации бодибилдинга РФ.





В центре истории — бодибилдер Макс (Семенихин), мечтающий стать чемпионом планеты, однако вынужденный уйти из спорта после инфаркта. Его жизнь идет под откос — он теряет работу, семью, смысл жизни, даже лучший друг и тренер Дэн (Епифанцев) отворачивается от него. Макс случайно знакомится с врачом скорой помощи Виктором (Горевой), который разрабатывал по заказу Минобороны лекарство, исцеляющее от всех болезней и усиливающее возможности человеческого тела. Проект был заморожен, однако Виктор хочет закончить его. Испытуемым в эксперименте становится Макс.





«В "Бодибилдере" все события и герои являются синтезом современного западного миропорядка с его демократическими ценностями и их толерантностью, за которыми скрывается банальная капитализация олигархических кругов за счет жизней обычных людей», — рассказал режиссер.





Премьера фильма в столице состоится 5 апреля в кинозале «Победа».





Фото: кадр из трейлера фильма «Бодибилдер»