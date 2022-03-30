Грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив получат 1382 проекта из 84 регионов

В среду в Москве состоялось заседание координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

«Для фонда, созданного в прошлом году, это вторая заявочная кампания – она подтвердила высокую востребованность, свои заявки подали 10 290 команд. По итогам независимой экспертизы распределены 3 млрд 785 млн, победителями стали 1382 проекта. Порадовало, что из них 1246 получат грант от фонда впервые», – рассказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.

Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, рассказал о процедуре оценки проектов: «Оценку проектов проводили 454 независимых эксперта из 66 регионов. Они представляют разные сферы: культуру, некоммерческие организации, образование, в том числе вузы, государственный и муниципальный сектор, СМИ. Проведена большая работа: оценка проектов длилась 4 недели, проведено 20 566 экспертиз».

Об особенностях проведения второго конкурса рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «Важно отметить, что в этом конкурсе существенно вырос уровень заявленного софинансирования со стороны авторов проектов – до 93 с 74% прошлого конкурса. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3,5 млрд рублей. Таким образом, почти каждый вложенный рубль в культурные проекты удваивается за счет собственного вклада авторов и привлеченных партнерских ресурсов. Проекты могут реализовываться до 18 месяцев, это означает, что до конца следующего года во всех федеральных округах появятся творческие проекты, многие из которых смогут стать центром притяжения жителей регионов».

В текущем году состоится еще один конкурс. Старт приема заявок – 20 апреля. Кроме того, координационным комитетом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку проектов, направленных на развитие духовно-нравственных качеств и патриотизма. На это из текущего бюджета будет выделен 1 млрд рублей. Он пройдет в апреле-мае.

Инициатива о создании Президентского фонда культурных инициатив была озвучена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время апрельского послания к Федеральному собранию в 2021 году.

Фото: пресс-служба