Объявлена дата выхода приквела «Игры престолов»

30.03.2022
Сериал «Дом дракона» стартует 21 августа на стриминге HBO Max и телеканале HBO, сообщается в социальных сетях проекта.
House of the Dragon — самый ожидаемый сериал 2022 года по версии IMDB, действие которого развернется за за 200 лет до событий «Игры престолов».
В центре сюжета — гражданская война, вошедшая в историю Вестероса под названием «Танец Драконов». Ее развязали наследники короля Визериса I Таргариена Рейнира и Эйгон, одновременно заявив о правах на Железный трон.
Сценарий основан на первом томе книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, который выступил сценаристом фэнтези-сериала вместе с шоураннером Райаном Кондалом. Режиссер — Мигель Сапочник.
Появится ли сериал в России — пока нет информации.
Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»