Объявлена дата выхода приквела «Игры престолов»

30.03.2022

Объявлена дата выхода приквела «Игры престолов»
Сериал «Дом дракона» стартует 21 августа на стриминге HBO Max и телеканале HBO, сообщается в социальных сетях проекта.

House of the Dragon — самый ожидаемый сериал 2022 года по версии IMDB, действие которого развернется за за 200 лет до событий «Игры престолов». 

В центре сюжета — гражданская война, вошедшая в историю Вестероса под названием «Танец Драконов». Ее развязали наследники короля Визериса I Таргариена Рейнира и Эйгон, одновременно заявив о правах на Железный трон.

Сценарий основан на первом томе книги «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, который выступил сценаристом фэнтези-сериала вместе с шоураннером Райаном Кондалом. Режиссер — Мигель Сапочник. 

Появится ли сериал в России — пока нет информации.

Фото: кадр из трейлера сериала «Дом дракона»