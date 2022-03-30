Первым «Видеоблогером в кино» станет «Чикен Карри»

30.03.2022
Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала проект, в рамках которого шоу популярных блогеров покажут на большом экране, сообщается на сайте компании.
Проект «Видеоблогеры в кино» стартует с нового выпуска шоу YouTube-проекта «Чикен Карри».
4 апреля в московском киноцентре «Октябрь» представят эпизод «Человек в железной маске» комедийного ролплей-шоу «Подземелья Чикен Карри». В выпуске появятся Александр Гудков, Никита Кукушкин, Гарик Харламов и др. После показа пройдет встреча с авторами и участниками шоу.
В апреле в кинотеатрах сети планируют покащать другие эпизоды «Подземелья», а также провести презентации, обсуждения и другие мероприятия.
На YouTube-канал «Чикен Карри» подписаны 2,75 млн человек. Эпизоды шоу «Подземелья Чикен Карри», выходящие с 2021 года, набирают более 1 млн просмотров.
Фото: pixabay