В российский прокат выходит скандинавский хоррор «Скрежет»

7 апреля в кинотеатрах России дебютирует фильм Ханны Бергхольм, участвовавший в кинофестивале «Сандэнс-2022».





В центре истории — 12-летняя Тинья, которая пытается достичь высот в гимнастике и угодить матери-блогеру, одержимой созданием образа идеальной семьи. Однажды девочка находит яйцо и приносит его домой, чтобы спасти птенца. С этого момента не только имидж образцовой семьи, но и сама семья начинают рушиться.





«"Скрежет" исследует тему женской природы в традиции боди-хоррора, где телесная трансформация неизменно означает переход героини в качественно новое личностное состояние», — отмечается в сообщении прокатчика Russian World Vision.





«Скрежет» стал полнометражным режиссерским дебютом Ханны Бергхольм (Финляндия). Главные роли исполнили Сиири Солалинна и София Хейккиля.





Премьерные показы фильма с обсуждением пройдут 4 апреля в московском киноцентре «Октябрь» и 6 апреля в петербургском «Доме кино».





Фото: кадр из фильма «Скрежет»