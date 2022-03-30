Третьяковка приглашает незрячих посетителей на экскурсии

С апреля Третьяковская галерея запускает пеший экскурсионный маршрут, адаптированный для незрячих и слабовидящих людей, сообщает пресс-служба учреждения.





Маршрут проходит от станции метро «Чистые пруды» до Музея-квартиры Аполлинария Васнецова в Фурманном переулке. Экскурсия начинается у дома, в котором располагалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества (ныне — Российская академия живописи, ваяния и зодчества), где преподавал художник, и заканчивается у дома, в котором он прожил с 1903 по 1933 год.





Во время прогулки посетители узнают о бульварах, переулках, подземной крепостной стене, известных домах и их жителях. По завершении гостям предложат побывать на экскурсии по Музею Аполлинария Васнецова, где представлены тактильные модели, звуковые эффекты и экспонаты, доступные для тактильного знакомства.





Направлять заявки на участие можно по адресу: access@tretyakov.ru.





Фото: Vladimir OKC, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6930938