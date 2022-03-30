За первую неделю в повторном прокате дилогия «Брат» собрала 44,8 млн рублей

Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильмы Алексея Балабанова заняли третью и восьмую строчки рейтинга по итогам прошедшего уик-энда.





Криминальная драма «Брат» (1997) заработала 32,5 млн рублей в первую неделю перевыпуска, ее сиквел «Брат-2» — 12,3 млн рублей.





Лидером рейтинга стал мультфильм «Финник» о дружбе Домовенка с девочкой Кристиной, заработавший 120 млн рублей. Он потеснил с первой строчки приключенческий экшн «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом (50,5 млн).





В повторный прокат планируют выпустить другие работы Алексея Балабанова — «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Кочегар», «Мне не больно».





Ранее крупнейшие киностудии отменили премьеры своих фильмов в российских кинотеатрах в связи с ситуацией вокруг Украины. Планируют ли они вернутся в Россию — не известно.





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