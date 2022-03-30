Шэрон Стоун присоединится к киновселенной DC

Голливудская актриса завершает переговоры об участии в экранизации комиксов «Синий жук», сообщает The Hollywood Reporter.



Американская актриса Шэрон Стоун сыграет в кинокомиксе Викторию Корд — главную антагонистку, созданную специально для фильма. Переговоры с Warner Bros. находятся на финальной стадии, отмечает издание.



В центре сюжета Blue Beetle окажется третье воплощение персонажа — парень Хайм Рейес, случайно нашедший инопланетного скарабея, который сделал его Синим жуком.



Главную роль сыграет Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»). Компанию ему составят Рауль Макс Трухильо, Джордж Лопес, Адриана Барраса, Харви Гильен и другие актеры.



Режиссером проекта выступил Анхель Мануэль Сото. Сценарий написал Гарет Даннет-Алькосер.



Премьера «Синего жука» назначена на 18 августа 2023 года.



Синий жук дебютировал в 1939 году в комиксе Mystery Men издательства Fox Comics. Имя носили разные персонажи, способности которых менялись. С 1980-х годов герой «работает» в DC Comics.





Фото: кадр из фильма «Матери»