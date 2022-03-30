Гаврилинский конкурс на Вологодчине объединит музыкантов из шести стран

Более 160 заявок поступило на Международный музыкальный конкурс, проходящий на родине композитора Валерия Гаврилина, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.





Гаврилинский конкурс стартовал 1 марта и завершится 30 апреля. В этом году поступило 167 заявок от музыкантов в возрасте 9-25 лет из 33 российских регионов, а также из Индии, Китая, Турции, Беларуси и Молдовы.





«Гаврилинский конкурс сегодня стал визитной карточной Вологодчины, он объединяет молодых талантливых музыкантов, исполнителей, композиторов со всей России и зарубежья уже на протяжении двух десятков лет. Для многих молодых талантов этот форум становится неким трамплином в творческой карьере», — сказал глава регионального правительства Антон Кольцов.





В этом году конкурс проходит в онлайн-формате в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Он включен в список конкурсов, лауреаты которых смогут претендовать на президентские гранты.





Гаврилинский конкурс проводится раз в три года с целью популяризации творчества композитора Валерия Гаврилина и выявления молодых талантов в России и за ее пределами.





Фото: Рixabay