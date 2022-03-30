Гаврилинский конкурс на Вологодчине объединит музыкантов из шести стран

30.03.2022

Гаврилинский конкурс на Вологодчине объединит музыкантов из шести стран
Более 160 заявок поступило на Международный музыкальный конкурс, проходящий на родине композитора Валерия Гаврилина, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Гаврилинский конкурс стартовал 1 марта и завершится 30 апреля. В этом году поступило 167 заявок от музыкантов в возрасте 9-25 лет из 33 российских регионов, а также из Индии, Китая, Турции, Беларуси и Молдовы.

«Гаврилинский конкурс сегодня стал визитной карточной Вологодчины, он объединяет молодых талантливых музыкантов, исполнителей, композиторов со всей России и зарубежья уже на протяжении двух десятков лет. Для многих молодых талантов этот форум становится неким трамплином в творческой карьере», — сказал глава регионального правительства Антон Кольцов.

В этом году конкурс проходит в онлайн-формате в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Он включен в список конкурсов, лауреаты которых смогут претендовать на президентские гранты.

Гаврилинский конкурс проводится раз в три года с целью популяризации творчества композитора Валерия Гаврилина и выявления молодых талантов в России и за ее пределами. 

Фото: Рixabay