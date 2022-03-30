В фестивале Ural Music Night примут участие более 7000 музыкантов

Фестиваль планируется провести 24 июня. Результаты отбора музыкантов станут известны в конце апреля.

«Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Республике Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», — сообщил Колмогоров, уточнив, что суммарно это более 7 тыс. человек, в самом многочисленном музыкальном коллективе — 49 человек, сольные проекты при этом составляют треть всех заявок. Заявились музыканты из 211 населенных пунктов, самый далекий от Екатеринбурга — Южно-Сахалинск.