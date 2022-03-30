В фестивале Ural Music Night примут участие более 7000 музыкантов

30.03.2022

В фестивале Ural Music Night примут участие более 7000 музыкантов

2120 заявок более чем от 7 тыс. музыкантов поступило для участия в крупнейшем на Урале музыкальном фестивале Ural Music Night. Самый большой коллектив состоит из 49 участников, рассказал ТАСС исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

Фестиваль планируется провести 24 июня. Результаты отбора музыкантов станут известны в конце апреля.

«Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Республике Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», — сообщил Колмогоров, уточнив, что суммарно это более 7 тыс. человек, в самом многочисленном музыкальном коллективе — 49 человек, сольные проекты при этом составляют треть всех заявок. Заявились музыканты из 211 населенных пунктов, самый далекий от Екатеринбурга — Южно-Сахалинск.


Фото: Pixabay