Башаров исполнит партию в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирске

Российский актер Марат Башаров исполнит партию Царя в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ). Премьерные показы спектакля перенесены с апреля на 12, 13 и 14 мая, уточнили ТАСС в пресс-службе театра.

«Премьера яркого, масштабного балета „Конек-Горбунок“ Родиона Щедрина на Большой сцене НОВАТа состоится в День рождения театра, 12 [мая], а также 13 и 14 мая. Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович — универсальный артист, и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар», — рассказали в пресс-службе.









Премьера балета «Конек-Горбунок» в постановке бывшего художественного руководителя театра, генерального директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана должна была пройти 9 и 10 апреля.





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