Минкульт может организовать кинофестиваль в Сочи вместо «Кинотавра» в 2022 году

Минкультуры России не исключает проведение национального кинематографического фестиваля в Сочи, который может занять место отмененного в 2022 году «Кинотавра». Об этом информировала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

«Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем „Кинотавр“. Если не будет „Кинотавра“ в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия „Кинотавр“ — мы с отраслью придумаем другое», — сказала Любимова.





Она добавила, что в Минкультуры есть средства на проведение такого фестиваля.





Фото: Минкультуры России