В Петербурге начнет работать фестиваль современного танца «Пятилетка»

Четвертый фестиваль современного танца «Пятилетка» начнет работать в Екатерининском собрании — на площадке «Петербург-концерта». Об этом информирует ТАСС.

Задача этого праздника — представить широкой публике срез развития петербургского современного танца и поддержать его творцов.





Ключевые фестивальные события будут проходить до 3 апреля на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана.





«Мы всегда находили возможности и силы поддерживать отечественный современный танец даже в самые сложные времена, мы продолжаем это делать и сегодня. Помочь петербургским танцовщикам, хореографам, перформерам заявить о себе с профессиональной сцены — главная миссия фестиваля», — сказал директор «Пятилетки» Вадим Каспаров.





Фото: Pixabay