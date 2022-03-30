Народный ансамбль им. Зыкиной дадут два концерта на Сахалине

30.03.2022

Народный ансамбль им. Зыкиной дадут два концерта на Сахалине

Гастроли Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной стартовали на Сахалине в рамках федеральной программы «Мы — Россия». Об этом рассказал ТАСС директор Сахалинской филармонии Илья Александров.

По его словам, артисты дадут два концерта в Южно-Сахалинске и Корсакове.

«На Сахалине академический русский народный ансамбль им. Людмилы Зыкиной представит зрителям музыкально-литературную композицию „Капитанская дочка“, а также концерт „Голоса эпохи“. Артисты, которые уже прибыли на Сахалин, выступят в двух городах — Южно-Сахалинске и Корсакове 30 и 31 марта», — сказал Александров.

В 2022 году коллективу исполнится 45 лет со дня создания.

Фото: Pixabay