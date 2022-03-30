Народный ансамбль им. Зыкиной дадут два концерта на Сахалине

Гастроли Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной стартовали на Сахалине в рамках федеральной программы «Мы — Россия». Об этом рассказал ТАСС директор Сахалинской филармонии Илья Александров.

По его словам, артисты дадут два концерта в Южно-Сахалинске и Корсакове.





«На Сахалине академический русский народный ансамбль им. Людмилы Зыкиной представит зрителям музыкально-литературную композицию „Капитанская дочка“, а также концерт „Голоса эпохи“. Артисты, которые уже прибыли на Сахалин, выступят в двух городах — Южно-Сахалинске и Корсакове 30 и 31 марта», — сказал Александров.





В 2022 году коллективу исполнится 45 лет со дня создания.





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