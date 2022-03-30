Дебютировал трейлер сериала «Лестница» с Колином Фертом и Тони Коллетт

30.03.2022

Дебютировал трейлер сериала «Лестница» с Колином Фертом и Тони Коллетт
Первый ролик по шоу, основанному на реальных событиях, показал стриминг HBO Max на официальном ютьюб-канале.

«Лестница» расскажет о Майкле Петерсоне и его большой семье, проживающей в Северной Каролине, а также о подозрительной смерти его супруги Кэтлин Петерсон. 

Вместе с Колином Фертом и Тони Коллетт в проекте снялись Софи Тернер, Майкл Стулбарг, Дэйн Дехаан, Одесса Янг, Патрик Шварценеггер, Жюльетт Бинош, Паркер Поуизи и др. Режиссерами выступили Антонио Кампос и Ли Джаньяк.

Сериал из восьми эпизодов начнут показывать 5 мая на HBO Max.

Фото: кадр из трейлера сериала «Лестница»