ГМА им. А.В. Щусева приглашает на лекции «Металл в архитектуре»

30.03.2022
В Музее архитектуры в Москве стартует цикл лекций, посвященный истории использования металла в отечественной и мировой архитектуре, сообщает пресс-служба.
Речь пойдет об использовании металла в архитектуре: от первых чугунных сооружений XVIII века до сверхпрочных стальных конструкций XX века.
1 апреля состоится лекция «Чугун. Зарождение металлической архитектуры». На примере купола Исаакиевского собора в Петербурге, Орлеанской галереи в Париже и других сооружений рассмотрят, как архитекторы первой половины XIX века осмысляли новый материал.
8 апреля слушателей ждет лекция «Сталь. Новые горизонты», на которой пойдет речь о развитии металлической архитектуры в связи с прогрессом в машинном производстве, металлообработке и конструировании. Одним из героев станет французский инженер Гюстав Эйфель, создатель стальной башни, ставшей символом Парижа.
15 апреля лекция «Пионер современной архитектуры» будет посвящена Владимиру Шухову, сыгравшему ключевую роль в формировании эстетики металлической архитектуры. Лектор расскажет об инженерных нововведениях и основных типах новаторских конструкций.
Лекции прочитает старший научный сотрудник музея, искусствовед, специалист по отечественной архитектуре XX века Марк Акопян. Начало в 19:00.
Фото: пресс-служба Музея архитектуры им. А.В. Щусева