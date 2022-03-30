Главный балетмейстер Астраханского театра оперы и балета покинул пост

30.03.2022
Народный артист России Дмитрий Гуданов ушел с должности после двух лет работы, сообщает пресс-служба учреждения.
С 30 марта Дмитрий Гуданов не работает главным балетмейстером Астраханского государственного театра оперы и балета. Он принял решение уволиться по собственному желанию.
За два сезона Гуданов возобновил «Щелкунчика» П. Чайковского в хореографии В. Вайнонена и «Дон Кихота» Л. Минкуса в хореографии М. Петипа и А. Горского, а также поставил «Сильфиду» Г. фон Левенскольда в хореографии А. Бурнонвиля и «Шопениану» Ф. Шопена в хореографии М. Фокина. Балетмейстер представил авторскую постановку Le Pari на музыку Ф. Шопена, а также несколько балетных гала-концертов.
Гуданов поблагодарил артистов и сотрудников театра «за комфортную совместную работу». Астраханский театр поблагодарил балетмейстера за сотрудничество и пожелал новых интересных проектов.
Нового руководителя балетной труппы Астраханского театра представят в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: Alexxx1979, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47504578