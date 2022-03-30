ГМИИ проведет молодежную конференцию Пушкинский.Youth

30.03.2022
В этом году междисциплинарная конференция посвящена теме «Воображаемые границы», сообщает пресс-служба Пушкинского музея.
Пушкинский.Youth пройдет 3 апреля в Итальянском дворике главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.
На конференции представят итоги работы исследовательской школы, в которой старшеклассники и студенты занимались по направлениям «Кино», «Театр», «Общество», «Психология», «Город», «Экология», «Современное искусство», «Текст», «Технологии», «Медиа». В течение года они работали над своими проектами под руководством наставников.
Участники расскажут, как «они видят границы в мире науки и искусства, на примерах эффекта информационного пузыря, монтажа Эйзенштейна, бионики в современном искусстве, школьной программы по литературе и ценностей поколения тех, кому до 25», отмечается в сообщении.
Билеты на конференцию действуют в течение всего дня и позволяют посетить постоянную экспозицию.
Фото: Ghirlandajo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633768