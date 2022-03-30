Александр Сокуров заявил о готовности представить «Сказку» в Каннах

Российский режиссер хотел бы участвовать в Каннском кинофестивале в этом году, сказал он в комментарии РИА Новости.





Александр Сокуров хотел бы показать новый фильм и российским, и зарубежным зрителям. По его словам, «съемочная группа создала серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени». При этом режиссер отметил, что не думает об участии в конкурсе, поскольку у него «другие заботы, совершенно другие жизненные проблемы».





Картина снята в жанре сказочной, фантастической истории о Второй мировой войне. Ранее Сокуров отмечал, что это новый для него «художественный поступок». В актерский ансамбль вошли только зарубежные артисты. Картина создана на частные средства.





Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Организаторы сообщали, что не примут официальные делегации из России в связи с ситуацией на территории Украины. Позже появилась информация о том, что фестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе работы Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова вне зависимости от международной политической обстановки.





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