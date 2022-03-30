Стартовала разработка приквела к хоррору «Оно» по Стивену Кингу

30.03.2022
Работу над созданием сериала о клоуне Пеннивайзе начал стриминговый сервис HBO Max, сообщает Variety со ссылкой на источники.
Действие шоу под рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 1960-х годах, до событий фильма «Оно» 2017 года.
Вероятно, сюжет затронет историю происхождения Танцующего клоуна Пеннивайза, а также расскажет о зарождении проклятия, от которого страдает городок в американском штате Мэн.
Сыграет ли Билл Скарсгард главного антагониста — неизвестно. Шведский актер снялся в роли Пеннивайза в первой и второй частях «Оно», которые поставил аргентинский режиссер Энди Мускетти.
Собеседники издания уточнили, что продюсерами проекта стали Энди Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс, которые разрабатывают сюжет приквела и сценарий. Если шоу получит зеленый свет, то первый эпизод снимет режиссер фильмов 2017 и 2019 годов.
Фото: кадр из фильма «Оно»