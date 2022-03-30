Конкурс исполнителей народной песни «Златоцвет» пройдет во Владимире

30.03.2022
Солисты, ансамбли и хоры из 11 регионов примут участие в I Всероссийском конкурсе «Златоцвет» имени Н.Н. Алехиной, сообщает ТК «Губерния-33».
Фестиваль состоится 2 и 3 апреля во Владимирском музыкальном колледже им. А.П. Бородина и Владимирском колледже культуры и искусства.
В конкурсе будут участвовать сольные исполнители, ансамбли и народно-хоровые коллективы ДМШ, детских школ искусств, учреждений среднего и высшего профессионального образования из Чувашии, Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Пензенской, Свердловской, Кемеровской и Ленинградской областей.
Соревнования пройдут в онлайн- и офлайн-форматах по двум направлениям: фольклорное и народно-стилизованное пение. Все выступления покажут в Сети.
«Златоцвет» получил имя заслуженного работника культуры Натальи Алехиной, стоявшей у истоков отделения по подготовке руководителей народных хоров во Владимирском музколледже.
Фото: pixabay