Вадим Самойлов выступит в заброшенном аэропорту Бийска

30.03.2022
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» объявил третьего хедлайнера на странице проекта во «ВКонтакте».
Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов станет одним из хедлайнеров первого международного рок-фестиваля «Ветер Сибири». Ранее организаторы назвали еще двух хедлайнеров — группы «Сплин» и «Звери».
В Бийске планируют выступить около 30 групп из России и Казахстана — от местных молодых команд до легенд отечественной рок-сцены.
Заявлено выступление «Северного флота», F.P.G., Папина Олимпоса, Animal ДжаZ, «Арии», Motor-Roller, «Слота», 7Б, «Кис-Кис», «Ундервуда», Найка Борзова и др. В программе возможны изменения, отметили организаторы.
Фестиваль пройдет с 12 по 14 августа на двух сценах, которые расположатся в бывшем аэропорту Бийска.
Фото: Pixabay