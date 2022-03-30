Вадим Самойлов выступит в заброшенном аэропорту Бийска

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Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов станет одним из хедлайнеров первого международного рок-фестиваля «Ветер Сибири». Ранее организаторы назвали еще двух хедлайнеров — группы «Сплин» и «Звери».В Бийске планируют выступить около 30 групп из России и Казахстана — от местных молодых команд до легенд отечественной рок-сцены.Заявлено выступление «Северного флота», F.P.G., Папина Олимпоса, Animal ДжаZ, «Арии», Motor-Roller, «Слота», 7Б, «Кис-Кис», «Ундервуда», Найка Борзова и др. В программе возможны изменения, отметили организаторы.Фестиваль пройдет с 12 по 14 августа на двух сценах, которые расположатся в бывшем аэропорту Бийска.