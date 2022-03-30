Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Самарская вишня»

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В мае 2022 года в Самаре пройдет XV Фестиваль-конкурс русского песенного творчества «Самарская вишня».Подать заявки на участие в проекте могут песенные коллективы и сольные исполнители в возрасте от 55 лет, в репертуаре которых есть композиции на русском языке. Заявки на участие и видеозаписи выступлений принимают до 22 апреля в Самарском дворце ветеранов по почте: samarskaya.vishnya@yandex.ru.«Самарская вишня» пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится в дистанционном формате. По его итогам определят лауреатов конкурса, которые выступят на гала-концерте 17 мая.