Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Самарская вишня»

30.03.2022
К участию в фестивале-конкурсе русского песенного творчества приглашают ансамбли и солистов, сообщает «Самарская газета».
В мае 2022 года в Самаре пройдет XV Фестиваль-конкурс русского песенного творчества «Самарская вишня».
Подать заявки на участие в проекте могут песенные коллективы и сольные исполнители в возрасте от 55 лет, в репертуаре которых есть композиции на русском языке. Заявки на участие и видеозаписи выступлений принимают до 22 апреля в Самарском дворце ветеранов по почте: samarskaya.vishnya@yandex.ru.
«Самарская вишня» пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится в дистанционном формате. По его итогам определят лауреатов конкурса, которые выступят на гала-концерте 17 мая.
Фото: Рixabay