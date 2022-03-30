Третьяковка приглашает на показы «Киноклуба без барьеров»





Фото: Pixabay

«Киноклуб без барьеров» откроется 2 апреля кинокартинами «Пресноводная рыба в соленой воде» (Испания, 2018) и «Себе на уме» (Нидерланды, Бельгия, 2019). После показа зрители и гости с РАС обсудят, как нейроотличные люди выстраивают романтические отношения.Программа «Киноклуб без барьеров» нацелена на то, чтобы «сместить акценты в понимании инвалидности, создать пространство для открытого обсуждения и подчеркнуть важность различного опыта и ценность каждого человека как личности вне социальных стереотипов», отмечается в описании проекта.В программу включили фильмы, показанные на Международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», и киноленты независимых режиссеров. После показов запланированы дискуссии с гостями. В рамках программы пройдут лекции на тему инклюзии.Все события в рамках киноклуба пройдут бесплатно.