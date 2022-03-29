Юбилейный Рахманиновский фестиваль открывается в Тамбовской области

29.03.2022
Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова в 40-й раз пройдет в регионе, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
С 29 марта по 18 июня состоится XL Фестиваль имени С.В. Рахманинова. В этом году фестивальные мероприятия проведут в музее-заповеднике Рахманинова «Ивановка», Усадьбе Асеевых, Драмтеатре, Краеведческом музее, ТГУ имени Державина, ТГМПИ имени Рахманинова, а также в ДК в Жердевке, Котовске, Моршанске, Рассказове и других населенных пунктах.
С 29 марта в Тамбовском краеведческом музее открылась выставка «С. Рахманинов: я — русский композитор». 30 марта там же состоится традиционный Рахманиновский вечер.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 1 апреля в Тамбовтеатре, где выступит Симфонический оркестр Татарстана под руководством народного артиста РФ Александра Сладковского. За дирижерский пульт встанет Алексей Моргунов.
Фото: pixabay