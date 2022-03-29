«Затерянный город» обошел «Бэтмена» в домашнем прокате

29.03.2022

«Затерянный город» обошел «Бэтмена» в домашнем прокате
Комедия с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом возглавила прокат в США в первый уик-энд, сообщает Deadline.

Приключенческий ромком «Затерянный город» вышел в прокат 25 марта. В первую неделю он собрал в американском прокате почти 35 млн долларов, оттеснив на второе место «Бэтмена» Мэтта Ривза. 

По итогам четвертой недели в прокате супергеройский нуар с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэм-сити заработал 25 млн долларов. На сегодня общие сборы фильма в США составили 332 млн, мировые — 672 миллиона.

Третью строчку рейтинга занял эпический блокбастер RRR от индийского режиссера С.С. Раджамули, успешно стартовавший сначала в Индии, затем в других странах. По итогам минувших выходных трехчасовой фильм собрал почти 10 млн долларов в Северной Америке.

Фото: Рixabay