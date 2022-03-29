Российский драмеди-сериал вошел в программу фестиваля Die Seriale

Подростковое шоу «Сама дура» примет участие в официальной программе одного из первых в Германии киносмотров, посвященных веб-сериалам, сообщает «РГ».





«Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей», — цитирует издание режиссера проекта Анну Зайцеву, выразившую надежду на расширение аудитории и создание коллабораций.





В центре сюжета — сестры Кристина и Маша 17 и 16 лет, которые ни в чем не могут найти согласия. Они ищут свои пути в жизни, попадая в передряги, устраивая проверки и помогая друг другу. Главные роли исполнили Елизавета Ищенко и Полина Гухман.





Первый сезон драмеди о сестринской любви вышел в 2020 году.





Фото: кадр из сериала «Сама дура»