Появился новый трейлер сиквела «Лучшего оружия» с Томом Крузом

Paramount Pictures опубликовала на официальном ютьюб-канале ролик по продолжению боевика Тони Скотта 1986 года.





«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли расскажет о событиях, которые происходят после сюжета оригинального фильма «Лучший стрелок».





После более чем 30 лет службы один из лучших летчиков ВМФ США Пит «Мэверик» Митчелл (Том Круз) продолжает избегать повышения в звании, которое может его «приземлить». Ему поручают обучить для новой уникальной миссии специальный отряд Top Gun, в котором состоит лейтенант Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер), сын погибшего друга Мэверика. Столкнувшись с неопределенным будущим и призраками прошлого, Митчелл вступает в противостояние с самыми глубокими страхами.





Фильм Джозефа Косински планируют выпустить в широкий прокат 27 мая.





Фото: кадр из трейлера фильма «Топ Ган: Мэверик»