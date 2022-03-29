В «Артеке» прошел конкурс театральных премьер «Золотая маска»

Неделя искусств в центре «Артек» завершилась конкурсом, который прошел в Международный день театра, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





На протяжении смены ребята готовили постановки под руководством профессионального режиссера и показали их во дворце «Суук-Су». С приветствием к участникам «Золотой маски» обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова.





«Замечательно, что нынешний конкурс посвящен теме "История творческой личности". ... Ребята погрузились в специфику подготовки и проведения театральных представлений, изучили принципы взаимодействия музыкальных, хореографических и изобразительных средств выразительности, научились исполнять сценические этюды. Для многих артековцев участие в конкурсе станет первым прикосновением к миру театрального искусства и его удивительным загадкам. Уверена, такой творческий и эмоциональный опыт не оставит никого равнодушным. Желаю участникам конкурса и дальше проявлять свои таланты, находить новых друзей», — отметила глава ведомства.





Постановки артековцев оценило жюри в составе актеров, режиссеров, музыкантов и педагогов. Первое место заняли ребята из отряда «Янтарный», второе — участники конкурса из отряда «Хрустальный». Тройку победителей замкнули ребята из «Речного», которые получили также приз зрительских симпатий.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ