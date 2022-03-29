«Бэтмен» обошел предыдущий фильм франшизы по сборам в США

29.03.2022
Супергеройский экшн заработал за четыре недели в домашнем прокате 332 млн долларов, опередив «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», сообщает Comic Book.
Спустя месяц в прокате «Бэтмен» Мэтта Ривза превзошел по кассовым сборам фильм Зака Снайдера с Беном Аффлеком в роли защитника Готэма.
За последний уик-энд картина с Робертом Паттинсоном заработала 20,5 млн долларов, увеличив сборы в США до 332 млн долларов. «Бэтмен против Супермена» за три неполных месяца в домашнем прокате собрал 330 млн долларов.
На данный момент лидером в мировом прокате является фильм 2016 года, повествующий о встрече главных героев вселенной DC. Его сборы превысили 873 млн долларов. Кинокартина 2022 года, перезапустившая франшизу, пока собрала 672 миллиона.
«Бэтмен» вышел в кино 4 марта. В России премьеру фильма отменили.
Фото: кадр из фильма «Бэтмен»