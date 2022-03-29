В Минкультуры продолжают работу над проектом по традиционным ценностям

Минкультуры России продолжает работу над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанным Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институтом Наследия). Об этом заявила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Комитета Госдумы по культуре.





Формулировки этого документа будут дорабатываться с учетом мнений сообщества.





«Никто не прекращал обсуждение документа, сейчас все, что происходит, действительно анализируется. Мы как ведомство посчитали необходимым приостановить это (обсуждение. — прим. ТАСС), потому что понимали, что документ еще сырой, чтобы выносить его на комитет и обсуждать здесь, просили по возможности его доработать, с учетом всех мнений, которые прозвучали», — сказала Любимова.





Фото: Минкультуры России