Для возвращения коллекции Морозовых из Парижа в Россию сделали дорожную карту

Процесс возвращения в Россию экспонатов из коллекции российских меценатов Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в фонде «Луи Виттон» (Fondation Louis Vuitton) в Париже, проходит согласно дорожной карте. Ни одна из сторон не нарушила своих обязательств, информировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Одно из важнейших направлений сейчас в деятельности министерства культуры — это наши коллекции, наши выставки, которые находятся в других странах. Одна из них — это выставка коллекции Морозовых, которая находится в Париже. Ни одна из сторон не нарушила своих обязательств. У нас выстроена дорожная карта, мы по ней идем», — сказала министр.





Любимова добавила, что процесс осложняется проблемами с логистикой.





«И вопрос возвращения [коллекции] в страну в том числе — это вопрос очень кропотливой работы со всеми участниками и выставочного процесса и с нашими дипломатами по тому, как и в какие сроки коллекция будет возвращена», — резюмировала она.





Фото: Минкультуры России