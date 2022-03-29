Любимова: «Роскино» переориентируют на заинтересованные в кино из РФ страны

Деятельность «Роскино» будет переориентирована на те страны, которые заинтересованы в нашем кино и работе с российскими компаниями. Об этом информировала министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Комитета Госдумы по культуре.

Компания «Роскино» представляет отечественный контент на зарубежных площадках, в том числе на мировых кинорынках.





«Сегодня мы обсуждали, что деятельность „Роскино“ мы полностью переориентируем на те страны, с которыми сохранились отношения. Везде, где возможна копродукция, где ждут российское кино, мы будем биться. Мы будем биться за возможность познакомить индийского зрителя, китайского зрителя с нашим кинематографом. Невероятно любят российскую анимацию в Турции, это сложившийся наш зритель, „Машу и Медведя“ всегда ждет миллиардная аудитория арабских стран, в Турции тоже ее обожают», — сказала Любимова.





Фото: Минкультуры России