Рейтинг церемонии вручения «Оскара» не смог вернуться к допандемийным показателям

Состоявшаяся 27 марта 94-я церемония вручения премий Американской киноакадемии продемонстрировала второй с конца результат по числу зрителей за историю подсчетов. Об этом информирует журнал Hollywood Reporter со ссылкой на предварительные данные телерейтингов.

Церемонию традиционно транслировала телекомпания ABC. По первым данным, ее посмотрели 13,7 млн человек, в то время как в 2021 году — всего 10,4 млн человек. Но тогда церемония проходила с ограничениями из-за пандемии. В этом году она вернулась на привычную площадку в кинотеатре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе и к прежнему формату.





Прежние рейтинги, однако, не восстановились — до пандемии церемонию смотрели не менее 20 млн человек.





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