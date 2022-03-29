Художник Сергей Ткачев умер на 100-м году жизни

Народный художник СССР, старший участник творческого тандема братьев Ткачевых скончался 28 марта, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.





«Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона», — отмечается в сообщении.





Сергей Ткачев (1922-2022) — уроженец Брянщины. Он и его младший брат Алексей (род. в 1925) начали рисовать в Бежицком доме пионеров в 1930-е годы. Сергей учился в Витебском художественном училище и Московском художественном институте им. В.И. Сурикова. Во время войны ушел добровольцем на фронт, после учебы начал работать в Минске вместе с Алексеем.





Одна из самых известных работ тандема, которой они заявили о себе, — «Детвора» — экспонируется в Русском музее. Произведения Ткачевых также хранятся в Третьяковке и других музеях России, стран СНГ, США, КНР, Италии и в частных коллекциях.





Фото: Алексей и Сергей Ткачевы. «Детвора». Добросовестное использование,

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=7583978