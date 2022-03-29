Гостей и жителей Москвы приглашают на выставку в двух частях «Код Коника»

Первая часть экспозиции работает в Гостином дворе, вторая откроется в галерее «Всекохудожник», сообщили организаторы.





Выставочный проект знакомит посетителей с творчеством одного из основоположников советского художественного проектирования и художника Марка Коника (1938–2012).





Он создал более 250 живописных произведений, которые можно разделить на серии. Ранний, «азиатский» цикл создан во время жизни в Ташкенте — на этих работах представлены геометризованные люди-фигуры на фоне треугольников и ромбов-деревьев. Два чередующихся цикла — беспредметный и фигуративный — изображают городские пейзажи-ведуты и сюрреалистические композиции с обломками павшей цивилизации, с потерявшимися во времени и пространстве фигурами.





На выставке в Гостином дворе представлены около сотни произведений, входящих в основном в два последних цикла. В экспозицию в галерее «Всекохудожник» включены работы из «азиатского» цикла.





Творческая судьба дизайнера, сценографа, живописца, педагога, теоретика искусства характеризовалась тем, что он принадлежал одновременно к официальному и «неофициальному» искусству последней трети ХХ века: занимая официальные должности и выполняя заказы чиновников, он много работал «в стол». Коник занимался развитием программного средового дизайна (проектированием общественных пространств), приняв эстафету от школы Баухауса и ВХУТЕМАСа. Руководил группой «Сенежской студии» при Союзе художников, работы участников которой отличались новаторством, а также отсутствием реализации. Писал живописные картины «для себя», вдохновляясь сюрреализмом Пауля Клее и супрематизмом Казимира Малевича. При жизни состоялась только одна персональная выставка его произведений.





Экспозиция в Гостином дворе работает до 24 апреля, экспозиция во «Всекохудожнике» — с 7 по 29 апреля. Вход свободный.





Фото: пресс-служба галереи «Всекохудожник»