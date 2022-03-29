В Москве состоится XVIII Международный конкурс Центральной музыкальной школы

С 29 марта по 3 апреля в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства пройдет XVIII Международный конкурс ЦМШ.

Конкурс проводится ежегодно с 2003 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является одним из важнейших творческих проектов в сфере профессионального образования детей и юношества. За 19 лет его участниками стали более 1000 молодых музыкантов из разных уголков России, Белоруссии, Прибалтики, Казахстана, Узбекистана, Армении, а также из стран дальнего зарубежья. Многие лауреаты конкурса стали успешными и востребованными музыкантами, концертирующими артистами.

Цели проведения конкурса – сохранение и приумножение лучших традиций исполнительского искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере музыкального исполнительства, содействие их дальнейшему профессиональному развитию, продвижение академической музыки как одной из важнейших составляющих духовно-нравственного воспитания, а также развитие системы образования в сфере культуры и искусства, распространение опыта ведущих мастеров в области музыкальной педагогики.

Ежегодно смотр становится местом творческого общения юных исполнителей из самых разных городов нашей страны, способствуя развитию культурного диалога и укреплению национальных традиций и сближению народов.

Конкурс проводится по следующим специальностям в рамках общей номинации: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа. Лауреатов ждут специальные призы от партнеров, ангажементы, профессиональные аудио- и видеозаписи всех конкурсных прослушиваний. Для слушателей посещение всех конкурсных дней и прямая трансляция будут доступны бесплатно.

Отборочный тур проводился заочно с 14 по 25 февраля 2022 года. Жюри отобрало участников по присланным видеозаписям. Сольный тур, финал и торжественное закрытие проведутся очно в залах ЦМШ с 29 марта по 3 апреля 2022 года.

Фото: пресс-служба ЦМШ