В Перми стартовали съемки картины Анны Меликян «Чувства Анны»

Съемки фильма «Чувства Анны» начались в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

«Съемки фильма „Чувства Анны“ будут проходить в Перми на территории кондитерской фабрики „Пермская“ с 29 марта по 1 апреля. В Пермь уже прибыла съемочная группа. Сотрудники АНО „Центр развития кинопроизводства“ осуществляют помощь в организации и проведении съемок: подбор актеров массовых сцен и помощников специалистов на съемочную площадку», — уточнили в региональном минкультуры.





Съемки ленты уже состоялись в Московском институте электронной техники.





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