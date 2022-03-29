На Ямале будут введены выплаты за подготовку детей — победителей творческих конкурсов

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) введут новую форму поддержки: денежные выплаты за подготовку детей-победителей творческих конкурсов регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня. Об этом информировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Наша новая идея — поощрять за результат. Победа ребенка на знаковом, общепризнанном конкурсе — это результат. И, конечно, в нем заложен абсолютный вклад преподавателя. Несомненно, талант у ребенка тоже должен быть, но именно педагоги помогают его раскрыть», — цитирует Артюхова пресс-служба правительства региона.





Сейчас в округе в сфере культуры трудятся почти 4000 человек.





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