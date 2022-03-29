Минтруд выступил с идеей платить артистам в простое не ниже МРОТ

Минтруд России внес в правительство законопроект, который гарантирует оплату труда в размере не ниже МРОТ артистам, временно лишенным сцены. Предполагается внести законопроект в Госдуму, рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

«Законопроект внесен в правительство. Планируется внести его в Государственную думу в апреле», — уточнили в министерстве.





Ранее газета «Известия» информировала, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила законопроект Минтруда, согласно которому артистам, временно лишенным сцены, будет гарантирован определенный уровень оплаты труда, не ниже МРОТ по региону.









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