Картина «Красная Шапочка» с Серебряковым выйдет в российский прокат весной

Фильм «Красная Шапочка» об истории происхождения главной героини сказки планируется выпустить в российский прокат весной. Роли в ленте исполнили Алексей Серебряков, Таисия Калинина, Юрий Чурсин и другие. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе проекта.

«Весной 2022 года в российский прокат выходит фильм „Красная Шапочка“. Зрителей ждет приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления», — уточнили в пресс-службе.





Режиссерами проекта выступили Александр Баршак и Артем Аксененко, автором идеи и генпродюсером картины стала Лина Арифулина.





Фото: Pixabay