Театр кукол «Золотой кувшин» представит премьеру в Майкопе

Постановка «Золушка» дебютирует в Государственной филармонии Республики Адыгея, сообщается на сайте учреждения.





3 апреля в 12:00 в Большом зале филармонии Адыгеи состоится премьерный показ спектакля по мотивам сказки Шарля Перро. Постановку представит театр кукол «Золотой кувшин», работающий на базе ГФРА.





«Золушка» — старинная волшебная сказка о любви, дружбе и справедливости, которая учит доброте, душевной чуткости и трудолюбию», — отмечается в описании спектакля.





«Золотой Кувшин» представит новый современный взгляд на известную историю. Режиссером-постановщиком «Золушки» выступила Асиет Нагоева. Художник-постановщик — Юлия Тучкова.





Посетить премьеру можно по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay