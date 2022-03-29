Театр кукол «Золотой кувшин» представит премьеру в Майкопе

29.03.2022

Театр кукол «Золотой кувшин» представит премьеру в Майкопе
Постановка «Золушка» дебютирует в Государственной филармонии Республики Адыгея, сообщается на сайте учреждения.

3 апреля в 12:00 в Большом зале филармонии Адыгеи состоится премьерный показ спектакля по мотивам сказки Шарля Перро. Постановку представит театр кукол «Золотой кувшин», работающий на базе ГФРА. 

«Золушка» — старинная волшебная сказка о любви, дружбе и справедливости, которая учит доброте, душевной чуткости и трудолюбию», — отмечается в описании спектакля. 

«Золотой Кувшин» представит новый современный взгляд на известную историю. Режиссером-постановщиком «Золушки» выступила Асиет Нагоева. Художник-постановщик — Юлия Тучкова. 

Посетить премьеру можно по Пушкинской карте.

Фото: Рixabay