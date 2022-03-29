Выставки об истории Карелии в XX веке появятся в Национальном музее после реставрации

Выставки, посвященные истории Карелии в XX веке, будут размещены в первом подъезде Национального музея республики после окончания его реставрации. Об этом сообщил ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Восстановительные работы в историческом здании начнутся не ранее 2023 года.





«Там будет XX век, начиная от революции, Северной войны, Великой Отечественной войны, индустриализации Карелии, которая тоже интересна с точки зрения возрождения республики. Здесь рождались гиганты, которые потом заработали на весь Советский Союз. Карелия была центром взрывного роста, в том числе экономики. Всю эту сторону надо показать. Для сегодняшних молодых это тоже пример того, как может развиваться регион, если правильно выстроена политика импортозамещения. Если засучить рукава, можно развить страну и в таких условиях», — сказал собеседник агентства.





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