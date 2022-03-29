Во Владикавказе состоится фестиваль классической музыки

Фестиваль классической музыки пройдет 8 апреля во Владикавказе в республиканском филиале Мариинского театра. Об этом заявили в пресс-службе филиала.

«Фестиваль „Музыкальный калейдоскоп“ пройдет на сцене концертного зала филиала Мариинского театра в Северной Осетии 8 апреля. Он проводится с целью содействия развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимного обмена культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также поддержки региональных музыкальных коллективов», — говорится в сообщении.





В ходе фестиваля состоится серия концертов с участием региональных музыкальных коллективов и приглашенных солистов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.





В программе концерта прозвучат популярные произведения русской и зарубежной классики.





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