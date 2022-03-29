Спектакль Красноярской драмы стал фаворитом «Театральной весны»

29.03.2022

Спектакль Красноярской драмы стал фаворитом «Театральной весны»
Постановка «Смерть Тарелкина» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина получила шесть наград, сообщают Gornovosti.

Спектакль по произведению Александра Сухово-Кобылина в постановке Олега Рыбкина получил хрустальные маски за лучшую режиссерскую работу в спектакле драмтеатра, работу художника, художника по свету, художника по костюмам, мужскую роль второго плана и премьеру в драмтеатре (большая форма).

Фантасмагория о русской жизни развивает темы жадности, беззакония и взяточничества. «Те, кто видел спектакль, понимают: в какой-то момент классика особо остро отражается в наших душах и сердцах», — сказал постановщик на церемонии вручения премии.

В этом году жюри фестиваля «Театральная весна» в Красноярске определило победителей по 29 номинациям, а также вручило девять специальных призов. В конкурсную программу вошли более 20 лучших спектаклей региона за последние два года для детей и взрослых. Свои постановки на главный театральный фестиваль Красноярского края привезли труппы из Лесосибирска, Норильска, Железногорска и других городов.

Фото: Pixabay