Спектакль Красноярской драмы стал фаворитом «Театральной весны»

Постановка «Смерть Тарелкина» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина получила шесть наград, сообщают Gornovosti.





Спектакль по произведению Александра Сухово-Кобылина в постановке Олега Рыбкина получил хрустальные маски за лучшую режиссерскую работу в спектакле драмтеатра, работу художника, художника по свету, художника по костюмам, мужскую роль второго плана и премьеру в драмтеатре (большая форма).





Фантасмагория о русской жизни развивает темы жадности, беззакония и взяточничества. «Те, кто видел спектакль, понимают: в какой-то момент классика особо остро отражается в наших душах и сердцах», — сказал постановщик на церемонии вручения премии.





В этом году жюри фестиваля «Театральная весна» в Красноярске определило победителей по 29 номинациям, а также вручило девять специальных призов. В конкурсную программу вошли более 20 лучших спектаклей региона за последние два года для детей и взрослых. Свои постановки на главный театральный фестиваль Красноярского края привезли труппы из Лесосибирска, Норильска, Железногорска и других городов.





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