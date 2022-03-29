Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину

Голливудский актер опубликовал в соцсетях заявление по поводу инцидента на 94-й церемонии вручения премии «Оскар».





Уилл Смит принес публичные извинения Крису Року за то, что ударил его по лицу после сомнительной шутки комика в адрес супруги актера.





Смит назвал свое поведение на церемонии «неприемлемым и непростительным». Он подчеркнул, что «насилие в любой форме ядовито и разрушительно». По словам Смита, принимать шутки — часть актерской работы, однако замечание в адрес жены, связанное с ее здоровьем, вызвало реакцию, которую он не сдержал.





«Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты», — подчеркнул Уилл Смит, извинившись перед комиком, киноакадемией, организаторами вечера, гостями, зрителями по всему миру, а также перед семьей Уильямс и командой фильма «Король Ричард», за роль в котором он получил «Оскар».





Ранее Рок пошутил о прическе актрисы Джады Пинкетт-Смит, обритой наголо из-за потери волос на фоне аутоиммунного заболевания. После этого ее супруг вышел на сцену и ударил ведущего. Рок не стал обращаться в полицию, а киноакадемия начала расследование.





Фото: кадр из фильма «Король Ричард»