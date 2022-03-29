Концерт-посвящение «Дягилев. 150» дебютирует в Сети

31 марта состоится премьерная трансляция главного события программы, посвященной 150-летию Сергея Дягилева, сообщает пресс-служба проекта «Русские сезоны».





К юбилею антрепренера и подвижника отечественного искусства за рубежом онлайн-медиатека StayHomewithRussianSeasons подготовила праздничную программу, которая продлится до конца 2022 года. Ключевым событием станет концерт «Дягилев. 150», запись которого покажут в день рождения импресарио, 31 марта.





«Сергей Дягилев был настоящим послом русской культуры, умевшим объединять великих творцов и артистов своего времени, донести красоту нашего искусства до зарубежной публики. Хранить наследие выдающегося деятеля и продолжать его миссию призван проект "Русские сезоны". К юбилею импресарио подготовлена особая программа, которая, вне всякого сомнения, будет интересна широкому кругу зрителей», — отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





Концерт снят в Мраморном дворце (филиал Русского музея), атмосфера которого поможет зрителям погрузиться в мир Сергея Дягилева.





В программе — партии из легендарной балетной постановки «Шехеразады» и современной версии балета «Пульчинелла», музыка С. Рахманинова, А. Скрябина, К. Дебюсси, Ф. Пуленка, номера из репертуара Ф. Шаляпина в исполнении солистов Геликон-оперы, струнного ансамбля CorelliStringGroup, артистов Мариинского театра. Зрители также услышат письма Дягилева и Чехова, отрывки из воспоминаний жены В. Нижинского, А. Бенуа, Н. Рериха, которые прочтут актеры БДТ им. Г.А. Товстоногова.





Концерт «Дягилев. 150» будет транслироваться на сайте «Русских сезонов», в соцсетях проекта и на порталах партнеров. Начало в 20:00.





Фото: пресс-служба проекта «Русские сезоны»