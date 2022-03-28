Гостей и жителей Санкт-Петербурга приглашают на Смешной фестиваль

Посетителей ежегодного праздника юмора и смеха ждут шествие клоунов, уличные шоу, спектакли, детский марафон, концерты и многое другое, сообщает клоун-мим-театр «Мимигранты».





С 1 по 3 апреля в Петербурге пройдет XVIII Международный Смешной фестиваль, старт которому даст выстрел из пушки Петропавловской крепости. Основная программа ждет гостей на Васильевском острове, где в первый день пройдут шествие клоунов и гала-концерт, а московский театр клоунады «Микос» покажет легендарное шоу «Лишь бы не было...».





2 апреля в ДК им. С.М. Кирова пройдет Детский Марафон Юмора и Смеха для детей от 3 до 103 лет. В этом году вход на марафон — свободный. Для гостей подготовлена большая театрально-цирковая программа с представлениями, играми, конкурсами, сюрпризами. В этот же день «Мимигранты» представят сольный спектакль Ольги Скрирачёвой «Скрипка».





В последний день театр «Мимигранты», выступающий организатором фестиваля, покажет спектакль-визитку «Черепаха в чемодане». Фестиваль завершит клоунский спектакль для всей семьи «СемьянюKIDS» от театра «Семьянюки».





Для зрителей всех возрастов выступят карнавальный самба-панк-ансамбль Batucada Baltic Band, Театр «СоЛу», театр «Комик-Трест», Студия театра и кино «Лица», Шоу барабанщиц «Феерия», цирк FantAcity и другие артисты.





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