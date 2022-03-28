В петербургском кинотеатре «Аврора» покажут фильмы Андрея Тарковского

28.03.2022
В честь 90-летия со дня рождения классика отечественного и мирового кинематографа пройдет ретроспектива его картин.
С 1 по 5 апреля в «Авроре» пройдут показы кинолент Андрея Тарковского, отреставрированных специалистами «Мосфильма».
1 апреля покажут «Иваново детство» 1962 года, 2 апреля — «Андрея Рублева» (1966), 3 апреля продемонстрируют «Солярис» (1972), 4-го представят «Зеркало» (1974), а 5-го — «Сталкера», снятого в 1975 году.
Некоторые фильмы представит киновед Сергей Ильченко. Кроме того, пройдет обсуждение картин «Иваново детство» и «Зеркало».
4 апреля Андрею Тарковскому (1932-1986) исполнилось бы 90 лет. Его творчество в петербургском кинотеатре назвали «философией, изложенной средствами киноискусства».
Фото: Рixabay