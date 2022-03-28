Крупнейшую в Европе диораму отреставрировали в Белгородской области

Завершилась масштабная реставрация исторического полотна музея-диорамы «Огненная дуга», сообщает пресс-служба регионального правительства.





Музей-диораму в Белгородской области планируют открыть 12 июля по завершении реставрационных работ и капремонта, стартовавшего в 2022 году.





Восстановлением живописного полотна занимались специалисты Студии военных художников имени Грекова — единственного подобного объединения в мире. Реставраторы сняли укрытие диорамы, провели обеспыливание, установили светоотражающее полотно, заменили подвесной потолок, а также восстановили колорит местности, детали и предметы.





Полотно «Огненная дуга» посвящено танковому сражению под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором переломила бои за Курский выступ. Площадь работы превышает 1000 кв. м. Между картиной и смотровой площадкой установлен предметный план в виде рельефного макета местности.





Фото: Kosstan, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9847549